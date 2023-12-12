عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يتفقد لجان الإسكندرية

السفير خليل الذوادي
السفير خليل الذوادي ومحافظ الإسكندرية

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اليوم الثلاثاء للاطلاع على الاستعدادات التي قامت بها المحافظة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المحافظة خلال أيام الاقتراع لمساعدة الناخبين على ممارسة حقهم الانتخابي.

أشاد السفير الذوادي بمستوى تنظيم الانتخابات في محافظة الإسكندرية، وأعرب عن تقديره للإجراءات المتخذة من قبل المحافظة لتأمين كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية لمراكز الاقتراع، كما زار رئيس بعثة الجامعة غرفة العمليات المعنية بمتابعة الانتخابات بالمحافظة، وقدم المحافظ خلال الزيارة شرحاً تناول فيه آلية عملها التي تقوم على التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتذليل العقبات لتسهيل العملية الانتخابية في كافة المراكز واللجان الفرعية بمحافظة الاسكندرية.

هذا وقد قام السفير الذوادي واللواء محمد الشريف بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية في بعض المناطق بالاسكندرية، وذلك للاطلاع على سير عملية التصويت خلال اليوم الثالث للاقتراع، وقد أكد السفير الذوادي خلال الجولة على الجهود الكبيرة المتخذة من مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع المحافظة لخروج العملية الانتخابية على المستوى التنظيمي المنشود الذي يليق بتاريخ جمهورية مصر العربية في إجراء الاستحقاقات الانتخابية على كافة المستويات.

409394536_748497513969634_6125218651565232071_n
409394536_748497513969634_6125218651565232071_n
409436694_748497540636298_2438115876840061700_n
409436694_748497540636298_2438115876840061700_n
409201005_748497587302960_140705641648175894_n
409201005_748497587302960_140705641648175894_n
409175791_748497613969624_4309768819570934405_n
409175791_748497613969624_4309768819570934405_n
409745879_748497637302955_7950230556697733580_n
409745879_748497637302955_7950230556697733580_n
409770825_748497660636286_3267367483582749956_n
409770825_748497660636286_3267367483582749956_n

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

رئيس اللجنة العامة بالفيوم: كثافات عالية واحتفالات بالعرس الديمقراطي

صدى البلد ينفرد بنتائج أبحاث مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة

مفاجأة مدوية| نجم الزمالك السابق يهدد بشكوى جديدة ضد النادي

الهيئة الوطنية: فريد زهران لم يشتكى من لجان المقطم والكثافات اخرت اللجان

على الأنغام والرقصات الفلكلورية النوبية والأسوانية..ملحمة في حب مصر أمام اللجان الإنتخابية

غزة في قلب مصر.. علم فلسطين يزين الانتخابات الرئاسية المصرية.. ومرشح يرتدي كوفية الأشقاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ