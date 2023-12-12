رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يتفقد لجان الإسكندرية

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اليوم الثلاثاء للاطلاع على الاستعدادات التي قامت بها المحافظة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المحافظة خلال أيام الاقتراع لمساعدة الناخبين على ممارسة حقهم الانتخابي.

أشاد السفير الذوادي بمستوى تنظيم الانتخابات في محافظة الإسكندرية، وأعرب عن تقديره للإجراءات المتخذة من قبل المحافظة لتأمين كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية لمراكز الاقتراع، كما زار رئيس بعثة الجامعة غرفة العمليات المعنية بمتابعة الانتخابات بالمحافظة، وقدم المحافظ خلال الزيارة شرحاً تناول فيه آلية عملها التي تقوم على التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لتذليل العقبات لتسهيل العملية الانتخابية في كافة المراكز واللجان الفرعية بمحافظة الاسكندرية.

هذا وقد قام السفير الذوادي واللواء محمد الشريف بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية في بعض المناطق بالاسكندرية، وذلك للاطلاع على سير عملية التصويت خلال اليوم الثالث للاقتراع، وقد أكد السفير الذوادي خلال الجولة على الجهود الكبيرة المتخذة من مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع المحافظة لخروج العملية الانتخابية على المستوى التنظيمي المنشود الذي يليق بتاريخ جمهورية مصر العربية في إجراء الاستحقاقات الانتخابية على كافة المستويات.

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