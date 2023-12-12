خبير: الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت نموذجا يحتذى به في دول أخرى

قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وصلت لدرجة من النضج جعلتها نموذجا مثاليا يمكن القياس عليه في تجارب دول أخرى في استقلالية ونزاهة الانتخابات.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "قنديل"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات مذهل في هذه العملية الانتخابية مما وضعت وسائل الإعلام ومنظمات الحقوقية في حرج شديد، لأنها لا تجد ما تتحدث عنه، لأن الهيئة تجاوزت الجميع ولم تعطي أحد فرصة للحديث عن أي تجاوزات وما إلى ذلك.

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات خرجت بالتقرير الأول في اليوم الأول من الانتخابات تتحدث أن 374 لجنة تأخرت في فتح أبوابها منها لجنة بالعياط فتحت 10.20 دقيقة، والسبب كان أن القاضي الطريق كان بعيد بالنسبة له، وأمس لم تتأخر سوى لجنة واحدة فقط في شبرا بالقليوبية نتيجة إصابة القاضي بأزمة صحية، واليوم قالت لا يوجد تأخير في اللجان.

وأكد أن تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع العملية الانتخابية مميز، والقضاة يخرجون في المؤتمرات الصحفية يردون على الهواء، ويتحدثون عن المعوقات التي تواجههم.