عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت نموذجا يحتذى به في دول أخرى

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وصلت لدرجة من النضج جعلتها نموذجا مثاليا يمكن القياس عليه في تجارب دول أخرى في استقلالية ونزاهة الانتخابات. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "قنديل"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات مذهل في هذه العملية الانتخابية مما وضعت وسائل الإعلام ومنظمات الحقوقية في حرج شديد، لأنها لا تجد ما تتحدث عنه، لأن الهيئة تجاوزت الجميع ولم تعطي أحد فرصة للحديث عن أي تجاوزات وما إلى ذلك. 

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات خرجت بالتقرير الأول في اليوم الأول من الانتخابات تتحدث أن 374 لجنة تأخرت في فتح أبوابها منها لجنة بالعياط فتحت 10.20 دقيقة، والسبب كان أن القاضي الطريق كان بعيد بالنسبة له، وأمس لم تتأخر سوى لجنة واحدة فقط في شبرا بالقليوبية نتيجة إصابة القاضي بأزمة صحية، واليوم قالت لا يوجد تأخير في اللجان. 

وأكد أن تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع العملية الانتخابية مميز، والقضاة يخرجون في المؤتمرات الصحفية يردون على الهواء، ويتحدثون عن المعوقات التي تواجههم. 

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات عزة مصطفي انتخابات الرئاسة 2024 عبد الناصر قنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

خبير: حرب غزة أحد أسباب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بقوة

باحث سياسي: الانتخابات الرئاسية 2024 الجميع رابح منها لهذا السبب

بورسعيد.. سعادة كبيرة بين المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل صدى البلد بالقاهرة: الناخبون مصممون على الإدلاء بأصواتهم رغم سقوط الأمطار

مراسل صدى البلد بالمنوفية: سعادة كبيرة بين المواطنين.. والشباب يسيطر على المشهد

باحث سياسي: احتشاد المواطنين أمام صناديق الانتخابات بمثابة 30 يونيو جديدة

باحث سياسي: فوجئت بالحشد الكبير أمام لجان الانتخابات والشعب المصري معدنه أصيل

فريدة الشوباشي: بعض المشككين حاولوا الإيقاع بين المسلمين والأقباط ولكنهم فشلوا

ترشيحاتنا

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة

الوطنية للانتخابات: أغلب الشكاوى تتعلق بكثافة الحضور وعدم تنظيم الطابور

داخل لجنة الانتخابات.. أول ظهور لـ سما المصري بعد فترة غياب| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ