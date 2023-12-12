النائب أحمد مقلد: الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج يحتذى به ويؤكد قوة مؤسسات الدولة

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل مجهودا كبيرا وقدمت نموذج قوي في الانتخابات الرئاسية الحالية، فضلا عن نموذج برايل لإعطاء الحق لكل المواطنين، وإعطاء الفرصة لمنظمات دولية والمراسلين بالمتابعة للانتخابات الرئاسية بشكل طبيعي.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "مقلد"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن كان يرى بعض المنظمات الحقوقية يناقشون القضاة في إجراءات سير العملية الانتخابية، موضحا أن ما حدث يؤكد أن مؤسسات الدولة المصرية قوية، وقادرين على سير العملية الانتخابية بكل شفافية.

ومن جانبه قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت نموذج يحتذى به في دول عديدة حول نزاهة الانتخابات في الدول المختلفة بعدما اكتسبت خبرات كبيرة.