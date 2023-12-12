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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مسيرة لـ "تعليم الإسكندرية" لحث العاملين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظمت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية مسيرة حماسية يوم الثلاثاء؛ تهدف هذه المسيرة إلى تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذه المحنة الوطنية الهامة، في إطار جهود تعزيز المشاركة المواطنية وتشجيع التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

المسيرة التحفيزية

قادت قيادات التعليم في الإسكندرية هذه المسيرة التي شهدت مشاركة واسعة من قبل المواطنين. حمل المشاركون لافتات تحمل شعارات ملهمة، من بينها "انزل شارك صوتك فارق" و"انزل شارك من أجل مصر" و"صوتك أمانة". 

كانت هذه الجهود تهدف إلى نشر روح المشاركة الوطنية وتسليط الضوء على أهمية تقديم الصوت في صناديق الانتخابات.

مشهد الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية 2024

في حديثه حول المشهد الانتخابي، أكد محسن جورج، مستشار التعليم في الإسكندرية، على أن المصريين قاموا بواجبهم بشكل رائع في ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأشار إلى أن التوافد الكبير على مراكز الاقتراع يعكس الفخر الوطني وسمعة مصر في الساحة الدولية.

 

إحصائيات الانتخابات في الإسكندرية

تبلغ إجمالي عدد الناخبين في الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب. ويتكون مجموع اللجان الفرعية من 533 لجنة، منها 35 لجنة للوافدين. يعكس هذا العدد الهائل من المراكز الانتخابية التنظيم الفعال لهذه العملية الديمقراطية.

 

نجاح الحملة التحفيزية

تمثلت نجاحات حملة التحفيز في تحفيز المواطنين على الإقبال إلى صناديق الاقتراع، حيث انعكست إرادتهم في المشاركة في تحديد مستقبل بلدهم. تأكيدًا على ذلك، قال أحد المشاركين في المسيرة: "إن المشاركة في هذه الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا، وأشعر بالفخر بتقديم صوتي لاختيار رئيس يمثل تطلعاتنا".

 

في الختام ، يظهر تأثير المسيرة التحفيزية وحملات التوعية على مشهد الانتخابات في الإسكندرية. تعكس هذه الجهود الوطنية الجبارة رغبة المواطنين في المشاركة الفعّالة في بناء مستقبل مصر. إن تحقيق نجاح مثل هذه المبادرات يعزز الوعي الوطني ويسهم في تعزيز الديمقراطية.

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