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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: أغلب الشكاوى تتعلق بكثافة الحضور وعدم تنظيم الطابور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ أغلبية الشكاوي التي تم رصدها من خلال غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات متعلقة بكثافة الحضور وعدم تنظيم للطابور أمام اللجان الانتخابية.

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وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه  تم الإمداد بأعضاء من اللجان العامة في المحافظات للجان الفرعية لتسهيل وتنظيم عملية الاقتراع.

إلى ذلك، أكد أنّ  الهيئة الوطنية للانتخابات طبعت أوراق الاقتراع بنسب المشاركة السابقة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنّ طباعة أوراق الاقتراع تصل نسبتها إلى 70% من نسبة المقيدين في قوائم اللجان الانتخابية.

ولفت، إلى أنه مع وجود الكثافات المرتفعة في بعض المحافظات تم تغيير الاستراتيجية الخاصة بالتوزيع، ولهذا تم سحب عدد من أوراق الاقتراع من بعض المناطق لإرسالها لمناطق أخرى أكثر كثافة.

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