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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد |فيديو وصور

محمد منير
محمد منير

أدلى الكينج محمد منير بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان الشيخ زايد اليوم، حرصا على المشاركة في العرس الانتخابي وتقديم الواجب الوطني. 

 

جاء ذلك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، التي تنتهي فعالياتها في التاسعة مساء.

 

وكان عدد كبير من الفنانين المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، على مدار 3 أيام.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

قائمة المرشحين


وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الكينج محمد منير المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

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