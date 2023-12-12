أحمد شاكر يشارك في الانتخابات برفقة والدته المسنة.. صور

شارك الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف في الانتخابات الرئاسية برفقة والدته المسنة، التي حضرت إلى اللجنة الانتخابية على كرسي متحرك.

وحرص مستشار اللجنة على الخروج للفنان أحمد شاكر ووالدته لعدم قدرتها علي دخول المكان في مدرسة القومية بالعجوزة.

جاء ذلك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، التي تنتهي فعالياتها في التاسعة مساء.

وكان عدد كبير من الفنانيين المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، على مدار 3 أيام.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.