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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| اتحاد جدة يتقدم بثلاثية نظيفة على حساب أوكلاند سيتي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أنهى فريق اتحاد جدة السعودي أحداث الشوط الأول بالتقدم بثلاثية نظيفة على حساب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

افتتح التسجيل للاتحاد رومارينهو في الدقيقة 29، وكانتي في الدقيقة 32، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول.

وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف الاتحاد منافسه أوكلاند على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة في الدور التمهيدي من البطولة التي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويسعى فريق النمور للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة لملاقاة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

ويخوض المصري أحمد حجازي مباراته الثانية مع الاتحاد هذا الموسم، بعد أن عاد من إصابة طويلة بالمشاركة ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويقود كريم بنزيما هجوم الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي سباهان في دوري الأبطال وضمك في الدوري السعودي، فيما يعود أيضًا البرازيلي رومارينيو بعد فترة من الغياب.

في المقابل، يغيب عن العميد الثنائي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله، ولويز فيليبي للإصابة.

تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، إيجو كورونادو، كريم بنزيما.
 

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