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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرها 88 عام.. مراسل صدى البلد يقبل يد مسنة بعد إصرارها على المشاركة بالانتخابات

مراسل صدى البلد بالمنيا
مراسل صدى البلد بالمنيا

حرص مصطفى الشيمي، مراسل صدى البلد بمحافظة المنيا، على شكر أحد السيدات كبار السن بعد إصرارها الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية على الرغم من مرضها وأزمتها الصحية. 

مراسل صدى البلد يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وتظهر السيدة التي تبلغ من العمر 88 عاما تسير على كرسي متحرك، ومصممة على الإدلاء بصوتها في المنيا، قائلة في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنها مصرة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل حبها للرئيس السيسي. 

ومن جانبه حرص مراسل صدى البلد على توجيه الشكر لها وتقبيل يدها على حرصها الشديد وحبها للوطن ورغبتها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

الانتخابات الرئاسية مراسل صدى البلد المنيا السيسي على مسئوليتي أحمد موسى

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