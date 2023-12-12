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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راموس يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

راموس
راموس

حقق الإسباني سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، رغم توديع فريقه للبطولة.


وسقط إشبيلية أمام مضيفه لانس، بهدفين لهدف، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل راموس، هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 79، من علامة الجزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد رفع راموس رصيده إلى 17 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي مدافع آخر في تاريخ المسابقة.

وحل إشبيلية رابعًا في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين فقط، بينما تأهل آرسنال وآيندهوفن لدور الـ16، وانتقل لانس للعب في الدوري الأوروبي.

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