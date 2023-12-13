جوارديولا يزف نبأ سارًا بشأن هالاند قبل كأس العالم للأندية

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن النرويجي الدولي إيرلينج هالاند سيعود إلى تدريبات فريقه بعد غد الخميس.

وغاب هالاند عن مواجهة لوتون تاون الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتواجد في قائمة سيتي لمواجهة ريد ستار الصربي غدًا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جوارديولا أنه من الممكن أن يعود هالاند إلى التدريبات يوم الخميس المقبل، قائلًا "أعتقد أنه سيعود يوم الخميس، سنرى كيف يشعر".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: "لا أعلم إذا كان سيلعب أمام كريستال بالاس يوم السبت، ربما في مؤتمر يوم الجمعة المقبل سأكون متأكدا أكثر من حالته".

كما لم يشارك صانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين مع سيتي هذا الموسم منذ مباراة بيرنلي في الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.

وقال المدرب الإسباني "بالطبع أنا أحب أن يكون كيفين معنا.. بالتأكيد نحن بحاجة إليه، لكن عليك أن تتعامل مع الموقف باللاعبين الذين لدينا".

وأشار "بالطبع تحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن لدي شعور جيد حتى الآن، نحن لا نبتعد عن المنافسة كثيرًا".