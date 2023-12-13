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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الباب مفتوح.. أحمد حسن يعلن عن رغبة منتخب مصر في عودة طارق حامد

طارق حامد
طارق حامد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن رغبة منتخب مصر في عودة اللاعب طارق حامد للعب دوليا بعد إصابة محمد النني.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك : " مصدر داخل منتخب مصر بعد إصابة محمد النني: الباب مفتوح لعودة طارق حامد في أي وقت.. وفيتوريا لا مشكلة لديه مع اللاعب".

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينةالملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.
 

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشرافمخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلىإعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادمالموافق 15 ديسمبر الجاري.

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