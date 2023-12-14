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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم بني سويف يستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023 / 2024

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

بحث محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مع مسؤولي قطاع التعليم خطة استعدادات المديرية الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر إجراؤها خلال يناير 2024، حيث يجرى حاليا إعداد جداول الامتحانات طبقاً للخطة الزمنية تمهيداً لاعتمادها والإعلان عنها.


وصرح وكيل وزارة التعليم بالمحافظة محمد عبدالتواب بأنه تم عقد اجتماع تنسيقي ؛ لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية والترتيبات اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي ؛ وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندس كامل أبوطالب مدير عام التعليم الفني وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وموجهي عموم المواد الدراسية ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات ومسؤولي المطبعة.


وقال وكيل الوزارة - فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الخميس - :"إنه يتم حاليا إعداد جداول الامتحانات طبقاً للخطة الزمنية ، تمهيداً لعرضها على المحافظ لاعتماد مواعيد الامتحانات والجداول والتي روعي فيها المناسبات سواء الأعياد الوطنية أو الدينية التي تتزامن مع أيام عقد الامتحانات".

 

وأشار  إلى تكليفاته لمسؤولى لجان النظام والمراقبة بأهمية مراعاة الدقة في المرحلة الأولى من عمل اللجنة والتي تضمن استلام استمارات التقدم لأداء الامتحان والتشديد على مراجعة بيانات الطلاب بكل دقة تفاديا لعدم وقوع أخطاء ومراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على تضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب.


وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بإدارات التعليم ؛ لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر إلى جانب متابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأية مشكلة طارئة.


وفيما يتعلق باستعدادات امتحان الفصل الأول من الشهادة الإعدادية ، فقد تم تقسيم مدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين : قطاع " أ "ويضم إدارات(أهناسيا ، ناصر ، سمسطا ، ببا) ومقره مدرسة الشهيد نورالدين عبدالعزيز الثانوية ، وقطاع "ب" ويشمل إدارات (بني سويف ، الواسطى ، الفشن) ومقره مدرسة جمال عبدالناصر بإجمالي طلاب يزيد على 59 ألف طالب وطالبة منتظمين في القطاعين.


وأكد الالتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بوضع أسئلة الشهادة الإعدادية، تضمنت ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والديني مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية احاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان ..مشيرا إلى أن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي المطبوع.
 

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