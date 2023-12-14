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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد الأكاديمية العربية التعاون في مجال حفظ التراث

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يلتقي بوفد الأكاديمية العربية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع وفد من أساتذة قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والأكاديمية في مجال الحفاظ على التراث، وذلك في إطار استراتيجية محافظة الإسكندرية في رفع كفاءة وتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية.

أكد اللواء محمد الشريف أن المحافظة في ضوء توجيهات الدولة تواصل جهودها للحفاظ على التراث والبصمة التاريخية لمدينة الإسكندرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة، والتي جاءت على رأسها إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، ومشروع تطوير حلقة السمك.

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وأشار إلى أن المحافظة حريصة على إتاحة الفرصة لجميع الأساتذة المتخصصين لوضع تصميماتهم وخبراتهم والاستعانة بهم بما يسهم في دعم استراتيجية محافظة الإسكندرية لتطوير المناطق التراثية والميادين الرئيسية.

حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى فهيم جبر أستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتورة سالی سعيد الديب مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور محمد عادل دسوقي مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والدكتورة ياسمين قنديل مدرس بقسم الهندسة المعمارية، والمهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، والمهندسة نيفين الليثي عضو المكتب الفني للمتابعة بالمحافظة.

الاسكندرية الأكاديمية العربية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المتحف اليوناني الروماني المتحف اليوناني قسم الهندسة المعمارية

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