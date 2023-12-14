أكثر 5 سيارات رياضية مبيعا في 2023 بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات في مصر، عن أكثر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV مبيعاً في السوق المصري، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 حتى نوفمبر الماضي.

واستطاعت السيارة كيا سبورتاج أن تأتي في صدارة المبيعات بعدد 3350 سيارة، وتتبعها السيارة الرياضية والتي تنتمي إلى الطرازات الكورية الجنوبية هيونداي توسان، حيث حصلت على المركز الثاني بعدد 2961 سيارة.

وجاءت السيارة الصينية شيري تيجو 3 في المرتبة الثالثة بعدد مبيعات وصل إلى 2933 سيارة، وحافظت العلامة التجارية الصينية على تواجدها في هذه القائمة بعد أن حققت النسخة شيري تيجو 7 المرتبة الرابعة بعدد 2706 سيارات، بينما جاءت في المركز الخامس النسخة سكودا كودياك بعدد 2405 سيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وأبرز مواصفات أكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023 بالسوق المصري..

اكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023

1 - كيا سبورتاج

تسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، دفع أمامي،/ وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي، وعزم الدوران 265 نيوتن متر.

تتراوح أسعار السيارة كيا سبورتاج الرسمية في مصر بين 1,519,900 جنيه حتى 1,999,900 جنيه.

اكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023

2 - هيونداي توسان

تأتي السيارة هيونداي توسان بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 7 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 180 حصانا، وينتج محرك السيارة هيونداي توسان ايضا عزم اقصى للدوران يقدر بـ 265 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تستغرق 9 ثوان فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كم.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي توسان في السوق المصري من مليون و750 الف جنيه، بينما يبدأ سعرها الرسمي من مليون و40 الف جنيه وفقًا لآخر قائمة سعرية توافرت.

اكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023

3 - شيري تيجو 3

تضم شيري تيجو 3 موديل 2024 جنوطا رياضية 17 بوصة، مصابيح ضباب، مرايات كهربائية جانبية مزودة باشارات ضوئية، فتحة سقف كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، حساسات ركن خلفية، كاميرا، اضاءة نهارية وخلفية LED، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

تستمد شيري تيجو 3 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، عزم اقصى للدوران 160 نيوتن متر، مع سرعة قصوى 180 كم/س، واستهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بقيمة سعرية رسمية قدرها 765 ألف جنيه.

اكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023

4 - شيري تيجو 7

دعمت السيارة شيري تيجو 7 بمحرك 1500 CC تيربو، يضخ قوة قدرها 145 حصانا وعزم دوران 210 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار دفع أمامي، واستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

وتحتوي السيارة على وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام المساعدة على خوض المرتفعات HAC، نظام التحكم في خوض المنحدرات DBC، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج دعم الفرامل BAS.

زودت السيارة بحساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، قفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، ريموت للتحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، شاشة عرض الوسائط المتعددة، فتحة سقف كهربائية، مقود حركة متعدد الوظائف.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 من 875,000 جنيه حتى 935,000 جنيه.

اكثر 5 سيارات رياضية مبيعًا في 2023

5 - سكودا كودياك

تأتي السيارة سكودا كودياك بمحرك 1400 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، وقوة إجمالية بلغت 150 حصانا و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكي الاداء، وخاصية الدفع الأمامي للعجلات.

وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 9.9 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 199 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة سكودا كودياك 2023 في مصر بسعر رسمي يبدأ من 1,925,000 جنيه حتى 2,150,000 جنيه.