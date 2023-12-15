نجم اتحاد جدة يفتعل أزمة قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

تحدث محمود شوقي، الناقد الرياضي، عن مواجهة الأهلي واتحاد جدة السعودي التي ستجمع بينهما اليوم الجمعة ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمود شوقي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي يملك مجموعة رائعة من النجوم قادرون على عبور أي مواجهات صعبة ، متمنيا أن يحالف التوفيق النادي الأهلي.



وتابع الناقد الرياضي: " كرة القدم لا تعرف الثأر ولكنها تعرف المنافسة القوية والشريفة، وعدد الجمهور الاهلاوي الذي نجح في حجز التذاكر كبير جدا وسوف يكون مفاجأة للجميع ".

وأضاف محمود شوقي : " كولر عقد جلسة مع اللاعبين من أجل دراسة فريق اتحاد جدة، ولاعبو الأهلي جاهزون لمباراة اتحاد جدة ".

وأتم :" حمد الله أصبح جاهز من الناحية الفنية والبدنية وسوف يكون ضمن بدلاء اتحاد جدة، وقد افتعل أزمة داخل الفريق بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي ".