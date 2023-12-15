عبدالمنعم سعيد: الرئيس السيسي استخدم رصيده السياسي في اتخاذ كل القرارات الصعبة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن التعويم قرار شجاع، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية في عام 2016.

وأضاف سعيد، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: "أريد أن تكون مصر دولة طبيعية، بمعنى أن العملة لا بد أن تعبر عن حقيقة السوق وقيمة السلعة، وأتمنى أن نقوم بعمل تعويم مرة للأبد، بحيث نترك السوق يحدد ثمن العملة".

وتابع سعيد: "عندما نرى العملة جامدة لمدة سنة أو سنتين، فإن هذا الأمر ضد الطبيعة وقوانين الكون"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بنى رأسمال سياسياً ثم استخدمه واستخدم رصيده السياسي في اتخاذ كل القرارات الصعبة.

إلى ذلك، أكد أن القانون هو الذي يجعل كل الناس سواسية ويرفض تنفيذ أي شيء ضد البناء الذي تقوم عليه الدولة، موضحًا: "الجمهورية الجديدة معناها أن القانون هو السيد".