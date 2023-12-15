بيان عاجل من البحرية البريطانية بشأن الهجوم على سفينة ليبيريا في البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، اليوم الجمعة، تلقيها تقارير عن زورق يحمل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من "السلطات اليمنية" يأمرون سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وبحسب رويترز، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة.

ومن جانبها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري أن السفينة تعرضت لأضرار جراء هجوم هجوي قرب ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن سفينة ترفع علم ليبريا تعرضت لضرر عند إبحارها في باب المندب.



وقالت شركة أمبري أن إحدى الحاويات سقطت بالبحر بسبب تأثير مقذوف تسبب بحريق على سطح السفينة.

وأكدت البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم ، بأن هناك أنباء عن حادث شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من باب المندب.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عاجل لها، "تلقينا استغاثة من سفينة عن رؤية انفجار قبالة سواحل اليمن".

وأضافت أن التحقيقات جارية في تقرير عن حادث بالقرب من باب المندب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب.



وقال البيان إن عملية إطلاق الصاروخ لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، وأن القيادة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

ومساء أمس، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي، العميد يحيي سريع، في بيان له إن الجماعة نفذت عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ “الإصابة كانت مباشرة”.



ولفت البيان إلى أنّ أنصار الله اليمنية “نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية”.



وشددت على “استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”.