عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البحرية البريطانية بشأن الهجوم على سفينة ليبيريا في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، اليوم الجمعة، تلقيها تقارير عن زورق يحمل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من "السلطات اليمنية" يأمرون سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وبحسب رويترز، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة.

ومن جانبها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري أن السفينة تعرضت لأضرار جراء هجوم هجوي قرب ميناء المخا اليمني. 
ولفتت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن سفينة ترفع علم ليبريا تعرضت لضرر عند إبحارها في باب المندب.

 
وقالت شركة أمبري أن إحدى الحاويات سقطت بالبحر بسبب تأثير مقذوف تسبب بحريق على سطح السفينة.

وأكدت البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم ، بأن هناك أنباء عن حادث شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من باب المندب.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عاجل لها، "تلقينا استغاثة من سفينة عن رؤية انفجار قبالة سواحل اليمن".

وأضافت أن التحقيقات جارية في تقرير عن حادث بالقرب من باب المندب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان  لها، أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب.


وقال البيان إن عملية إطلاق الصاروخ لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، وأن القيادة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

ومساء أمس، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي، العميد يحيي سريع، في بيان له إن الجماعة نفذت عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ “الإصابة كانت مباشرة”.


ولفت البيان إلى أنّ أنصار الله اليمنية “نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية”.


وشددت على “استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”.

باب المندب بريطانية بيان عاجل هجوم جوي هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية هيئة عمليات تغيير مسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

موضوعات متعلقة

مسئول أمريكي: إصابة سفينة شحن ترفع علم ليبيريا بقذيفة من اليمن

تحت شعار "مع غزة حتى النصر".. انطلاق مسيرات في صعدة باليمن

الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة قواته على مقر كتيبة الشجاعية في غزة

مدفعية الاحتلال تقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

صحة غزة: الاحتلال دمر مولدات مستشفى كمال عدوان الكهربائية

الأرصاد الفلسطينية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الفترة المقبلة

خسائر جديدة لجيش الاحتلال في غزة.. مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا في هذه المناطق

ترشيحاتنا

بسبب الهجمات اليمنية.. توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات

مستشار الأمن الأمريكي: نعمل مع مصر والأمم المتحدة على إدخال المساعدات لغزة

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

كهربا وتاو مهاجمان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

هواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. افحص جهازك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة عمرو عبد الحق.. معلومات صادمة عن سبب رحيل رئيس نادي النصر

فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة| سعره خرافي

سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

جمهور اتحاد جدة يخشى قاهر الكبار|الأهلي بتشكيلة الثأر ومفاجآت كولر غير متوقعة

فيديو

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ