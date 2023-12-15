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ديني

علاج عدم الخشوع في الصلاة .. علي جمعة يكشف عن هدي نبوي للتدبّر

علاج عدم الخشوع في
علاج عدم الخشوع في الصلاة

أعاني عدم الخشوع في الصلاة، فما علاج ذلك؟ سؤال أجابه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

علاج عدم الخشوع في الصلاة 

وقال علي جمعة: الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوة الصلاة, فتصبح عادة بدلا من أن تكون عبادة فيسهل ترك العبادة عندما نغفل عندما تشتد علينا الأمور عندما ننشغل في مرض الولد وذهاب الأولاد إلي المدارس ودخول المواسم .. إلخ

وتابع: فالمشكلة تحويل العبادة إلي عادة، نريد أن نشعر بلذة العبادة ولا نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة .. لابد أن نذكر الله كثيرا خارج الصلاة {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}.

 وشدد على ذلك علمنا النبي - ﷺ - ختم الصلاة, 33 سبحان الله, 33 الحمد لله, 33 الله أكبر, ونختم بـ" لا إله إلا الله". 

وشدد: فأكثروا من ذكر الله كثيرا خارج الصلاة لكي تصلوا إلى قضية الخشوع في الصلاة, وحتى تصلوا إلي لذة الصلاة, فإذا دخلت هذه اللذة القلب لا يمكن أن نترك أو نغفل عن الصلاة بعد ذلك .

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الذكر يغفر الذنوب

ولفت علي جمعة إلى أن الذكر يغفر الذنوب، ينور القلوب، يستر العيوب، يسهل أمر الدنيا ، ييسر الغيوب، والذكر جنة أرادها الله أن ندخلها في الدنيا بشرى لنا أن ندخلها في الآخرة.

كما أن الذكر يجعل الدعاء مستجابا، والذكر هو حياة القلوب لإدراك ما عند الملك علام الغيوب.

والذكر هو المنجى، فليشتغل كل منكم بالذكر بالليل والنهار ، في القيام والجلوس ، علّقوا قلوبكم برب العالمين حتى يوفقكم إلى ما يحب ويرضى، ويخرجك من حيرتك إلى الوضوح ،ومن ظلمتك إلى النور ،ومن حر النار إلى نعيم الجنة ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ،فإذا ملأ الذكر قلبك خرجت الدنيا مولّية وطلقتها ثلاثة البتة من غير رجعة.

وأوضح علي جمعة أن الذكر يشتمل على القرآن الكريم فهو ذكر من رب العالمين، ويشتمل على الصلاة على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم ، ويشتمل على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

قال الإمام النووي رحمه الله: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار، أو من العذاب، أو من الشر ، أو من المكروه ، أو يقول : اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك ، وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى ، نزه فقال : سبحانه وتعالى ، أو : تبارك الله رب العالمين ، أو جلت عظمة ربنا ، أو نحو ذلك.

روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : " صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة ، فمضى [ فقلت : يركع بها ] ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران ، فقرأها يقرأ ، مترسلا ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ . رواه مسلم .
قال أصحابنا: يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء ، فاستووا فيه كالتأمين.

ويستحب لكل من قرأ : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأ : (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قال : بلى أشهد ، وإذا قرأ : (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) قال : آمنت بالله ، وإذا قرأ : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال : سبحان ربي الأعلى ، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها ، وقد بينت ، أدلته في كتاب " التبيان في آداب حملة القرآن ".[الأذكار]

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