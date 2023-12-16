سيارة جمعت بين العالمي عمر الشريف والهضبة عمرو دياب..اعرف قصتها

لطالما كان الفنان عمرو دياب شخصية مؤثرة لجيل بعينه أو فنان لحقبة زمنية محددة، ولكنه استطاع أن يغير مفهوم الشهرة والنجاح في العالم العربي، فهو يعتبر المطرب والفنان الأول لجيل الثمانينيات والتسعينيات وجيل الألفية ليستمر ذلك حتى وقتنا هذا، فحينما يصدر عمل فني جديد له تنقلب الدنيا رأسًا على عقب وتتسارع الجماهير متلهفة على هذا العمل، والذي جاء من بينها الفيلم السينمائي الأشهر في تسعينيات القرن الماضي لمشاركة بطولته عمالقة الفن عمر الشريف ويسرا فيلم " ضحك ولعب وجد وحب ".

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

اعتمدت قصة فيلم " ضحك ولعب وجد وحب " على طريقة حياة مجموعة من الشباب من أعمار متفاوتة، ودارت أحداثها فترة ستينيات القرن الماضي في محيط حي مصر الجديدة، حيث يقطن هؤلاء الشباب وأغلبهم طلبة المدرسة الثانوية بمصر الجديدة، يعيشون حياة اللهو وعدم المسؤولية، يتعرفون على الملاكم أدهم الذي جسد شخصيته الفنان عمرو دياب، يأخذهم في كنفه ويغير من منظورهم للحياة، ولكن أدهم يقع في حب فتاة الليل عائشة أو اش اش " يسرا " التي قررت أن تتوب عن أعمالها بسبب حبه لها، ولكن والده الضابط الثري الذي قام بأداء شخصيته الفنان الراحل عمر الشريف، ظل عائقًا أمام إتمام هذه الزيجة، وهذا هو الإطار الذي دارت خلاله أحداث هذا الفيلم.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

ولأن أحداث فيلم " ضحك ولعب وجد وحب "، كانت تدور في حقبة ستينيات القرن الماضي، فبالطبع كان يجب أن تظهر خلال مشاهد هذا الفيلم السيارة الأشهر لهذه الفترة التي اتسمت بالكلاسيكية المفعمة بكل ما هو جميل وراقي، وهذا ما ظهر بإتقان في الإصدار الأيقوني للنجمة الألمانية مرسيدس بنز وهو الطراز مرسيدس بونتون MERCEDES BENZ PONTON W120.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

بدأت الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، في طرح الطراز الأنيق العتيق بونتون MERCEDES BENZ PONTON W120، بداية من العام 1954 حيث كان طراز منفرد بكل تفصيله به مقارنة بأقرانه من إصدارات هذه الشركة والشركات الأخرى أيضًا، فقد اتسمت مقصورته الداخلية بصناعتها بشكل كامل من خشب الأبانوس القيم، ومطعم داخله من ـحجار الـ" باك لايت "، اما عن ناقل الحركة فهو مصنع من العاج الخالص، لذا فالسيارة بونتون PONTON W120 تعتبر من أحد أهم التحف التي يحرص على امتلاكها الكثير من عشاق السيارات النادرة.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

وكانت قد طرحت الشركة الألمانية مرسيدس بنز الطراز الأنيق بونتون MERCEDES BENZ PONTON W 120، في عدة نسخ تتناسب مع مختلف الأذواق، فمنها السيارة السيدان التقليدية ذات الأربعة أبواب، ومنها السيارة الشبابية ذات المفهوم القابل للتحويل وثنائي الأبواب " كوبيه كابورليه "، ليحقق هذا الطراز الأنيق طفرة تحول كبيرة في تاريخ صناعات النجمة الألمانية MERCEDES BENZ.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

استمدت السيارة بونتون MERCEDES BENZ PONTON W120، قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل يناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، و ما زال هناك أعداد قليلة للغاية يحافظون على امتلاكهم لهذا الطراز العتيق، و أيضًا تباع لهواة التحف والنوادر وذلك بسعر يبلغ حوالي 43 ألف يورو أي ما يعادل 805 ألف جنيه مصري.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل عمر الشريف بطولة فيلم ضحك ولعب وجد وحب مجموعة من نجوم الفن، يأتي من بينهم " عمرو دياب، يسرا، هشام المليجي، حسين الشربيني، عمرو عبد الجليل، سناء يونس، احمد آدم، صلاح عبدالله، علاء ولي الدين، محمد لطفي، ألفت سكر، علي حسانين، حنان ترك، صبري عبد المنعم، هادي الباجوري، لبنى ونس "، و من تأليف و إخراج طارق التلمساني، و سيناريو وحوار مجدي أحمد علي، وتم عرض فيلم ضحك ولعب وجد وحب لأول مرة بدور العرض السينمائية في 29 نوفمبر من العام 1993.