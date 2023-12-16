عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة جمعت بين العالمي عمر الشريف والهضبة عمرو دياب..اعرف قصتها

سيارة جمعت بين العالمي
سيارة جمعت بين العالمي عمر الشريف والهضبة عمرو دياب

لطالما كان الفنان عمرو دياب شخصية مؤثرة لجيل بعينه أو فنان لحقبة زمنية محددة، ولكنه استطاع أن يغير مفهوم الشهرة والنجاح في العالم العربي، فهو يعتبر المطرب والفنان الأول لجيل الثمانينيات والتسعينيات وجيل الألفية ليستمر ذلك حتى وقتنا هذا، فحينما يصدر عمل فني جديد له تنقلب الدنيا رأسًا على عقب وتتسارع الجماهير متلهفة على هذا العمل، والذي جاء من بينها الفيلم السينمائي الأشهر في تسعينيات القرن الماضي لمشاركة بطولته عمالقة الفن عمر الشريف ويسرا فيلم " ضحك ولعب وجد وحب ".

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

اعتمدت قصة فيلم " ضحك ولعب وجد وحب " على طريقة حياة مجموعة من الشباب من أعمار متفاوتة، ودارت أحداثها فترة ستينيات القرن الماضي في محيط حي مصر الجديدة، حيث يقطن هؤلاء الشباب وأغلبهم طلبة المدرسة الثانوية بمصر الجديدة، يعيشون حياة اللهو وعدم المسؤولية، يتعرفون على الملاكم أدهم الذي جسد شخصيته الفنان عمرو دياب، يأخذهم في كنفه ويغير من منظورهم للحياة، ولكن أدهم يقع في حب فتاة الليل عائشة أو اش اش " يسرا " التي قررت أن تتوب عن أعمالها بسبب حبه لها، ولكن والده الضابط الثري الذي قام بأداء شخصيته الفنان الراحل عمر الشريف، ظل عائقًا أمام إتمام هذه الزيجة، وهذا هو الإطار الذي دارت خلاله أحداث هذا الفيلم.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

ولأن أحداث فيلم " ضحك ولعب وجد وحب "، كانت تدور في حقبة ستينيات القرن الماضي، فبالطبع كان يجب أن تظهر خلال مشاهد هذا الفيلم السيارة الأشهر لهذه الفترة التي اتسمت بالكلاسيكية المفعمة بكل ما هو جميل وراقي، وهذا ما ظهر بإتقان في الإصدار الأيقوني للنجمة الألمانية مرسيدس بنز وهو الطراز مرسيدس بونتون MERCEDES BENZ PONTON W120.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

بدأت الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، في طرح الطراز الأنيق العتيق بونتون MERCEDES BENZ PONTON W120، بداية من العام 1954 حيث كان طراز منفرد بكل تفصيله به مقارنة بأقرانه من إصدارات هذه الشركة والشركات الأخرى أيضًا، فقد اتسمت مقصورته الداخلية بصناعتها بشكل كامل من خشب الأبانوس القيم، ومطعم داخله من ـحجار الـ" باك لايت "، اما عن ناقل الحركة فهو مصنع من العاج الخالص، لذا فالسيارة بونتون PONTON W120 تعتبر من أحد أهم التحف التي يحرص على امتلاكها الكثير من عشاق السيارات النادرة.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

وكانت قد طرحت الشركة الألمانية مرسيدس بنز الطراز الأنيق بونتون MERCEDES BENZ PONTON W 120، في عدة نسخ تتناسب مع مختلف الأذواق، فمنها السيارة السيدان التقليدية ذات الأربعة أبواب، ومنها السيارة الشبابية ذات المفهوم القابل للتحويل وثنائي الأبواب " كوبيه كابورليه "، ليحقق هذا الطراز الأنيق طفرة تحول كبيرة في تاريخ صناعات النجمة الألمانية MERCEDES BENZ.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

استمدت السيارة بونتون  MERCEDES BENZ PONTON W120، قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل يناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، و ما زال هناك أعداد قليلة للغاية يحافظون على امتلاكهم لهذا الطراز العتيق، و أيضًا تباع لهواة التحف والنوادر وذلك بسعر يبلغ حوالي 43 ألف يورو أي ما يعادل 805 ألف جنيه مصري.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل عمر الشريف بطولة فيلم ضحك ولعب وجد وحب مجموعة من نجوم الفن، يأتي من بينهم " عمرو دياب، يسرا، هشام المليجي، حسين الشربيني، عمرو عبد الجليل، سناء يونس، احمد آدم، صلاح عبدالله، علاء ولي الدين، محمد لطفي، ألفت سكر، علي حسانين، حنان ترك، صبري عبد المنعم، هادي الباجوري، لبنى ونس "، و من تأليف و إخراج طارق التلمساني، و سيناريو وحوار مجدي أحمد علي، وتم عرض فيلم ضحك ولعب وجد وحب لأول مرة بدور العرض السينمائية في 29 نوفمبر من العام 1993.

عمرو دياب عمر الشريف ضحك ولعب وجد وحب mercedes مرسيدس مرسيدس بنز MERCEDES BENZ PONTON W120

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

رسميًا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه قبل أخر اجتماع للبنك المركزي في 2023

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

موضوعات متعلقة

فاكر العربية دي شوفتها فين قبل كده؟.. اعرف قصة "زوبا" العجيبة

نصر للسيارات تعود من جديد.. Kastour تقدم جودة ألمانية بصناعة مصرية.. أبرز فعاليات Trans MEA 2023

ترشيحاتنا

الأرصاد: استقرار الطقس على كافة الأنحاء وأجواء باردة ليلا

بسبب المخدرات.. تفاصيل رحيل بطل friends بعد 45 يوما من وفاته

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

سيارة جمعت بين العالمي عمر الشريف والهضبة عمرو دياب..اعرف قصتها

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

في الصباح الباكر.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي بـ إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

أين كانت؟.. علماء آثار يثيرون الجدل بالعثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام

برجيم خارق ..إمرأة تثير الجدل بفقدانها ربع وزنها في 6 أسابيع

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ