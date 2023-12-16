أحمد سليمان: مجلس الزمالك يُدرك قلق الجماهير على مستقبل الفريق

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء من حقها أن تقلق على الفريق ف الوقت الحالي، مشددا على أن المجلس يعمل بقوة لإعادة لفريق لوضعه الطبيعي.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك يُقدر قلق جماهير الزمالك على مستقبل الفريق ولا نتخذ قرارات بعشوائية وتسرع، ونحاول أن نبني فريق لمستقبل القلعة البيضاء".

وأضاف: "نسعى فى الوقت الحالي إلى تدبير المبالغ المالبية للمرحلة القادمة وأهمها فتح باب القيد، وخزينة نادي الزمالك ستسفيد ماليا من المشاركة في الدورتين الوديتين في الإمارات".

وأضاف: "اسم نادي الزمالك وشعبيته كبيرة للغاية في الوطن العربي، وستكون هناك دورة ودية أخرى في الإماراتي خلال فترة التوقف الدولي".



وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء في الدول العربية طاغية، مضيفا: "الزمالك سيستفيد من الناحية الفنية في الدورة الودية بالإمارات بسبب الأندية المشاركة والتى لها أسماء ومنها أيضا الرجاء المغربي وأهلي جدة وبطل الصين".



واختتم أحمد سليمان حديثه قائلا: "مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب كان يرى أنه من الضروري أن يعود النادي للتواجد بقوة في المنطقة العربية