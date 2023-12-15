حقيقة ذبح بعض سلالات الدواجن النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف

رد الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، على ما يتداول في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، بشأن ذبح المركز بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة، بحجة عدم توافر الأعلاف.



وحسم مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، مساء اليوم الجمعة، الأمر، قائلا :" المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيًا، لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج".



وتابع الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، أن ذبحها يعد خسارة اقتصادية فادحة، إضافة إلى أن المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية، لافتا إلى أن يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد.

وأشار الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلى أن المعهد يجري تجارب على هذه السلالات لتحسينها وراثيًا وإنتاجيًا، ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي، مشيرًا إلى أن كل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية.