مصطفى بكري يبكي على الهواء.. مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب.. طرح وحدات سكنية مع تسهيلات في السداد| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

كشف الإعلامي عمرو أديب، حقيقة ما تردد بشأن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، والذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.



كاملة أبو ذكري: ظروف العمل في رمضان غير آدمية

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن ظروف العمل والتصوير في رمضان غير آدمية ولا يقدر عليها أي شخص، موضحة أن التصوير في رمضان شغال لـ72 ساعة في حالة من التركيز الشديد وضغط كبير جدًا والعمل لعدد ساعات كبيرة "غير إنسانية".



مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب شقيقه الراحل.. فيديو

دخل الإعلامى مصطفى بكرى فى حالة بكاء على الهواء، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد"، بسبب شقيقة الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى.



أول تعليق من مجلس إدارة الأهلي على التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

هنأ المهندس طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي، بالفوز على نادي اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية والتأهل لنصف النهائي، قي البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.



جهاد الحرازين: نتنياهو يضلل العالم بشأن استهداف حركة حماس

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين قسرا.

وأضاف جهاد الحرازين خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى أن إسرائيل عملية 7 أكتوبر الماضي لتنفيذ مخطط التهجير.



بكرى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 18 ديسمبر.. والقسم الدستوري 3 أبريل 2024

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر 2023.

وأوضح بكرى خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر قناة “صدى البلد”، من المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد؛ القسم الدستوري في 3 أبريل 2024، وفقا لـ اللوائح الدستورية القانونية، مع أحقيته الكاملة في تغيير الوزارة والحكومة.

التنمية الحضرية يطرح وحدات سكنية كاملة المرافق مع تسهيلات في أنظمة السداد

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه تم تجهيز وحدات سكنية كاملة المرافق خلال عام تشطيب "سوبر لوكس" مع تسهيلات في أنظمة الدفع، والتي تشمل 13 محافظة، ومنها: القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج والفيوم والدقهلية وغيرها.

البيت الأبيض: عبور السفن في البحر الأحمر أصبح أكثر خطورة

قال البيت الأبيض إن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح الآن أكثر خطورة، بسبب هجمات الحوثيين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



ملاهي ومسار للدراجات وأنشطة ترفيهية في عين الصيرة.. فيديو

قال المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجري العيون وعين الصيرة، إن بحيرة عين الصيرة بها أسماك متعددة، وبها ملاهي ومسار للدراجات وأنشطة مختلفة.