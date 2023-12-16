عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يبكي على الهواء.. مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب.. طرح وحدات سكنية مع تسهيلات في السداد| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب
كشف الإعلامي عمرو أديب، حقيقة ما تردد بشأن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، والذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.


كاملة أبو ذكري: ظروف العمل في رمضان غير آدمية
قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن ظروف العمل والتصوير في رمضان غير آدمية ولا يقدر عليها أي شخص، موضحة أن التصوير في رمضان شغال لـ72 ساعة في حالة من التركيز الشديد وضغط كبير جدًا والعمل لعدد ساعات كبيرة "غير إنسانية".


مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب شقيقه الراحل.. فيديو
دخل الإعلامى مصطفى بكرى فى حالة بكاء على الهواء، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد"، بسبب شقيقة الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى.


أول تعليق من مجلس إدارة الأهلي على التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
هنأ المهندس طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي، بالفوز على نادي اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية والتأهل لنصف النهائي، قي البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.


جهاد الحرازين: نتنياهو يضلل العالم بشأن استهداف حركة حماس
قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين قسرا.

وأضاف جهاد الحرازين خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”،  تقديم الإعلامي مصطفى بكرى أن إسرائيل عملية 7 أكتوبر الماضي لتنفيذ مخطط التهجير.


بكرى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 18 ديسمبر.. والقسم الدستوري 3 أبريل 2024
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر 2023.

وأوضح بكرى خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر قناة “صدى البلد”، من المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد؛ القسم الدستوري في 3 أبريل 2024، وفقا لـ اللوائح الدستورية القانونية، مع أحقيته الكاملة في تغيير الوزارة والحكومة.

 

التنمية الحضرية يطرح وحدات سكنية كاملة المرافق مع تسهيلات في أنظمة السداد
قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه تم تجهيز وحدات سكنية كاملة المرافق خلال عام تشطيب "سوبر لوكس" مع تسهيلات في أنظمة الدفع، والتي تشمل 13 محافظة، ومنها: القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج والفيوم والدقهلية وغيرها.

 

البيت الأبيض: عبور السفن في البحر الأحمر أصبح أكثر خطورة
قال البيت الأبيض إن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح الآن أكثر خطورة، بسبب هجمات الحوثيين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».


ملاهي ومسار للدراجات وأنشطة ترفيهية في عين الصيرة.. فيديو
قال المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجري العيون وعين الصيرة، إن بحيرة عين الصيرة بها أسماك متعددة، وبها ملاهي ومسار للدراجات وأنشطة مختلفة.

 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

ترشيحاتنا

اخبار مصر|موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.. 3 ملايين فرصة عمل

وليد الفراج عن فوز الاهلي على اتحاد جدة: جيد انها خلصت بالثلاثة فقط

طعمية المصريين مشطشطة.. ضياء السيد يعلق على هزيمة اتحاد جدة من الأهلي

الأهلي المونديالي| ربيعة: الفوز على اتحاد جدة منحنا دوافع كبيرة بكأس العالم للأندية

الأهلي كان ممكن يكسب الاتحاد السعودي بسداسية.. بركات يطلق تصريحات نارية

الاهلي استعاد الروح بعد الفوز على اتحاد جدة.. رضا عبدالعال يعلق على نتيجة المباراة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ