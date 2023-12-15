أول تعليق من مجلس إدارة الأهلي على التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

هنأ المهندس طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي، بالفوز على نادي اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية والتأهل لنصف النهائي، قي البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال طارق قنديل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، "الأهلي شرف مصر كلها، وحاجة تشرح القلب، وفرحة لا محدودة في كل العالم، والأهلي كان في الميعاد والمكان، والأهلي بتاع الأزمات".

وأشار إلى أن لاعبي النادي الأهلي قدموا مباراة عالمية، وحققوا انتصارا شرف الكرة المصرية عن جدارة.

