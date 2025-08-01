احذر هذه العادات.. تسبب لك حصوات الكلى دون أن تدري

يعاني الكثير من الإصابة بحصوات الكلي.. إليك أسباب حصوات الكلى وأعراض الإصابة بها بشكل مبسط وواضح:



- أسباب تكون الحصوات على الكلى:

1. قلة شرب الماء:

عدم شرب كميات كافية من الماء يومياً يجعل البول مركزاً بالأملاح والمعادن، ما يساعد على تكوّن الحصوات.

2. تناول أطعمة غنية بالأملاح أو البروتين:

مثل اللحوم الحمراء، الملح الزائد، السبانخ، الشوكولاتة، والمكسرات.

3. الوراثة:

إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بحصوات الكلى، تزداد فرص الإصابة.

4. بعض الأمراض:

مثل فرط نشاط الغدة الجار درقية، النقرس، أو التهابات الجهاز البولي المتكررة.

5. البدانة وقلة الحركة:

السمنة ونمط الحياة الخامل يؤثران على توازن المعادن في الجسم.

6. بعض الأدوية:

مثل مدرات البول، أو مكملات الكالسيوم أو فيتامين "د" بجرعات عالية.

7. نقص في بعض المواد الطبيعية في البول:

مثل السترات، التي تمنع تكوّن الحصوات.

- أعراض الإصابة بحصوات الكلى:

1. ألم شديد مفاجئ في الظهر أو الجانب أو أسفل البطن:

ويعرف باسم "المغص الكلوي"، وقد يكون متقطعًا أو مستمرًا.

2. ألم أو حرقة أثناء التبول.



3. البول قد يكون غامق اللون أو مدمى.



4. كثرة التبول أو الشعور برغبة ملحة في التبول.



5. الغثيان أو القيء.



6. ارتفاع درجة الحرارة أو قشعريرة (في حال وجود التهاب).



7. رائحة كريهة للبول.

إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، من الأفضل استشارة طبيب فورًا لإجراء الأشعة أو التحاليل اللازمة. الاكتشاف المبكر للحصوات يساعد في علاجها بشكل أسرع وأسهل.

المصدر : healthians