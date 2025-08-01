قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يدفع بخطة لتهجير فلسطينيي غزة.. وتفاهمات مع خمس دول لاستيعابهم
زوجة إبراهيم شيكا: كل من ظلمني خصيمي ليوم الدين.. ورفعت قضية لرب السماء
احذر هذه العادات.. تسبب لك حصوات الكلى دون أن تدري
سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تدخلك الجنة وتفتح لك أبواب الخيرات
نائبة بالبرلمان الأوروبي: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة إيجابية ومرحب بها
ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟
أسماء المصابين والمتوفي في حفل محمد رمضان.. صور
تنسيق المرحلة الثانية للكليات الحكومية 2025 .. الموعد المنتظر
القصة الكاملة لحبس البلوجر داليا فؤاد بتهمة تعاطي المخدرات
دعاء يوم الجمعة المستجاب .. ردده حتى الغروب يُريح الصدر ويزيد الرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر هذه العادات.. تسبب لك حصوات الكلى دون أن تدري

حصوات الكلي
حصوات الكلي
ريهام قدري

يعاني الكثير من الإصابة بحصوات الكلي.. إليك أسباب حصوات الكلى وأعراض الإصابة بها بشكل مبسط وواضح:


- أسباب تكون الحصوات على الكلى:

1. قلة شرب الماء:

عدم شرب كميات كافية من الماء يومياً يجعل البول مركزاً بالأملاح والمعادن، ما يساعد على تكوّن الحصوات.

2. تناول أطعمة غنية بالأملاح أو البروتين:

مثل اللحوم الحمراء، الملح الزائد، السبانخ، الشوكولاتة، والمكسرات.

3. الوراثة:

إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بحصوات الكلى، تزداد فرص الإصابة.

4. بعض الأمراض:

مثل فرط نشاط الغدة الجار درقية، النقرس، أو التهابات الجهاز البولي المتكررة.

5. البدانة وقلة الحركة:

السمنة ونمط الحياة الخامل يؤثران على توازن المعادن في الجسم.

6. بعض الأدوية:

مثل مدرات البول، أو مكملات الكالسيوم أو فيتامين "د" بجرعات عالية.

7. نقص في بعض المواد الطبيعية في البول:

مثل السترات، التي تمنع تكوّن الحصوات.

- أعراض الإصابة بحصوات الكلى:

1. ألم شديد مفاجئ في الظهر أو الجانب أو أسفل البطن:

ويعرف باسم "المغص الكلوي"، وقد يكون متقطعًا أو مستمرًا.

2. ألم أو حرقة أثناء التبول.


3. البول قد يكون غامق اللون أو مدمى.


4. كثرة التبول أو الشعور برغبة ملحة في التبول.


5. الغثيان أو القيء.


6. ارتفاع درجة الحرارة أو قشعريرة (في حال وجود التهاب).


7. رائحة كريهة للبول.

إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، من الأفضل استشارة طبيب فورًا لإجراء الأشعة أو التحاليل اللازمة. الاكتشاف المبكر للحصوات يساعد في علاجها بشكل أسرع وأسهل.

المصدر : healthians 

أسباب حصوات الكلى حصوات الكلي الكلي أعراض حصوات الكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

اتخانقت مع مذيعة .. القبض على البلوجر أم مكة في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد رمضان

وفاة ومصابين في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور

بكسب 120 ألف جنيه.. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

بكسب 120 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى سعر.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

الأرصاد

بعد الموجة الحارقة.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ام مكة

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

ترشيحاتنا

موجات الاستهداف الإلكتروني

خبير أمني: مصر مستهدفة عبر موجات جديدة من الفبركة الرقمية المنظمة

غزة

خبير أمني: الإخوان يريدون تحميل مصر ثمن جرائم الاحتلال في غزة

محمد موسى

محمد موسى: الإخوان أداة استخباراتية لضرب استقرار مصر والمنطقة

بالصور

كايلا تخطف الأنظار في أول ظهور فني لها مع والدتها دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها

مشروب الانتعاش الأول في الصيف.. عصير الليمون بالنعناع| فوائد لا تعد

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج
طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج
طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

ام مكة
ام مكة
ام مكة

عشبة غير متوقعة تعالج النظر وارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد وصية أحمد عامر بحذف أغانيه.. رنا سماحة: لا يوجد نص صريح يحرم الغناء.. فيديو

ملاهي الطائف

لحظة مرعبة.. سقوط لعبة ملاهٍ بمدينة الطائف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد