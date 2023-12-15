من يواجه الأهلي في المحطة المقبلة بـ كأس العالم للأندية.. اعرف المنافس

علق الإعلامي هاني حتحوت، على فوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وكتب حتحوت، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: “الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في مرمى الاتحاد السعودي.. فلومينينزي المحطة المقبلة.. ‏ألف ألف مبرووك”.

نجح إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وانتهت مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي بفوز الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدف.