عرض خاص من ليفانتي لجماهيره قبل موقعة برشلونة بسبب لامين يامال

أعلن نادي ليفانتي الإسباني عن طرح تذاكر مباراة فريقه أمام برشلونة بأسعار خاصة وتجارب فريدة للجماهير، وذلك على هامش اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والمقرر إقامته يوم 23 أغسطس الجاري على ملعب ليفانتي.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، قرر النادي رفع أسعار بعض التذاكر بشكل كبير، نظرًا للإقبال الجماهيري المتوقع لمتابعة نجوم برشلونة، وعلى رأسهم الموهبة الشابة لامين يامال، الذي أصبح عامل جذب رئيسي في مباريات الفريق الكتالوني.

تفاصيل التذاكر والتجارب المميزة:

90 إلى 230 يورو: أسعار التذاكر العادية للمباراة.

550 يورو: تذكرة "التجربة الفريدة" والتي تشمل مشاهدة المباراة من مدرجات مميزة، زيارة نفق غرف الملابس والمنطقة المختلطة.

390 يورو: تتضمن مشاهدة المباراة من مواقع مميزة إلى جانب تجربة النفق.

300 يورو: تتيح مشاهدة الإحماء من خطوط التماس ومدرجات خاصة.

120 يورو: تجربة النفق لحاملي التذاكر الموسمية.

100 يورو: مشاهدة الإحماء من التماس لحاملي التذاكر الموسمية.

يُذكر أن ليفانتي عاد مؤخرًا إلى الدرجة الأولى من الدوري الإسباني، برفقة كل من إلتشي وريال أوفييدو، ويسعى لاستغلال المواجهات الكبرى لتعزيز حضوره الجماهيري ودعم ميزانيته في الموسم الجديد.