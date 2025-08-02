بتروجيت يقترب من حسم صفقة عمر رضا لتدعيم الهجوم

يواصل نادي بتروجيت تدعيم صفوفه استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، حيث يضع حاليًا اللمسات الأخيرة لإتمام التعاقد مع عمر رضا، لاعب نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سيد عيد يطلب دعمًا هجوميًا بعد رحيل رشاد المتولي

وجاء التحرك لضم عمر رضا بناءً على طلب المدير الفني سيد عيد، الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم بشكل قوي، بعد رحيل لاعب الوسط رشاد المتولي إلى صفوف مودرن سبورت عقب انتهاء تعاقده مع الفريق البترولي بنهاية الموسم الماضي.





عمر رضا.. جناح شاب بخبرة ناشئين الأندية الكبرى

ويُعد عمر رضا، صاحب الـ22 عامًا، من المواهب الصاعدة، حيث انضم إلى فاركو في صيف 2023، وبدأ أولى تجاربه مع الفريق الأول بعد مشوار ناجح في قطاع الناشئين.

وسبق له اللعب في صفوف ناشئي أندية المصري، والأهلي، والزمالك، وإنبي. ويتميز باللعب في مركز الجناح الهجومي، مما يجعله إضافة قوية لمركز يحتاج إلى تعزيز في بتروجت.





صفقات قوية لدعم كافة الخطوط





تأتي صفقة عمر رضا ضمن سلسلة من التدعيمات القوية التي أبرمها بتروجيت هذا الصيف، حيث نجح النادي في ضم أمانويل تيرفا، مدافع منتخب إثيوبيا ونادي سان جورج، إلى جانب محمود مرسي لاعب وسط إيسترن كومباني، وعبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة، وذلك لتأمين جميع المراكز قبل انطلاق الموسم.





فوز ودي على أورانج.. والأهلي البروفة الأخيرة





وفي إطار التحضيرات الفنية، حقق بتروجت فوزًا معنويًا على فريق أورانج بهدف دون رد في لقاء ودي أقيم على استاد بتروسبورت. ومن المنتظر أن يختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة مرتقبة أمام النادي الأهلي يوم الأحد المقبل، والتي ستكون البروفة الأخيرة قبل انطلاق مشواره في الدوري بمواجهة الإسماعيلي



