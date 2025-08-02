ساعات من الرعب.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص في حريق مطعم شهير بسوهاج

تحول قلب مدينة سوهاج، مساء اليوم، إلى ساحة من الهلع والدموع، بعدما اندلعت ألسنة النيران في أحد أشهر المطاعم الشهيرة دائرة قسم شرطة ثاني سوهاج.

مُخلفة وراءها 10 مصابين بحالات اختناق، بينهم أطفال وشباب، وسط محاولات محمومة من الأهالي وأجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإنقاذ الضحايا.

حريق هائل بمطعم شهير بسوهاج

الحريق الذي نشب في مطعم معروف بوسط المدينة، تسبّب في موجة من الفزع بين المواطنين، وخلّف حالة من الشلل المروري المؤقت.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، ونجحت في محاصرة الحريق قبل امتداده للمحال المجاورة.

ووفقًا لمصادر أمنية وطبية، فإن قائمة المصابين ضمّت كلًا من:

مريم ماجد إسحاق، 20 عامًا

محمد هاني جمال، 22 عامًا

أحمد جمال حسن، 19 عامًا

أحمد سعد أحمد، 28 عامًا

أحمد وفدي محمد، 28 عامًا

مروان عماد سيد، 12 عامًا

أحمد محمد حسانين، 13 عامًا

نادر جلال، 18 عامًا

أحمد عبدالباسط، 26 عامًا

أحمد محمد حماد، 12 عامًا

جميع المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام، وتلقوا الإسعافات اللازمة، فيما تم فتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب الحريق التي يُرجح أنها ناتجة عن تسرب غاز داخل المطعم.

وأكدت الأجهزة المعنية أنه لا توجد أي وفيات، وجارٍ حصر الخسائر المادية، وسط متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية والأمنية.