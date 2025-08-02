مصرع عروس ووالدتها و2 آخرين في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق الحامول السحايت بدائرة مركز قلين ،مساء الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة التصادم المروع بين توكتوك وسيارة ملاكي، بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص بينهم عروس كانت تستعد لخطبتها،وإصابة شخصين آخرين، أحدهما العريس.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحامول السحايت .

و انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين وفاة كل من؛ عبير نبيل عبد العال، 25 سنة، وذلك عقب إصابتها باشتباه نزيف في المخ، ووفاة هناء عبد الواحد عبد العاطي، 38 سنة، وذلك عقب إصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج.