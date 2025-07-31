إصابة 7 أشخاص في حادث سير بطريق الفرافرة - ديروط بالوادي الجديد

شهد طريق الفرافرة - ديروط بمحافظة الوادي الجديد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 200 من اتجاه الفرافرة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي ديروط لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء وليد منضور مساعد وزير الداخلية لامن الوادي الجديد بلاغ يفيد بإصابة 7 أشخاص أثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفرافرة _ ديروط وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي ديروط لتلقي العلاج.

وكانت إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمحافظة الوادي الجديد قد تلقت بلاغًا مبدئيًا عبر هيئة الإسعاف، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط العام بمحافظة أسيوط لتلقي العلاج اللازم.

وتببن إصابة كلا من:- محمد السيد درغام – 22 سنة – اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة، علي عليان علي – 27 سنة – اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة،كريم ذكري محمد – 22 سنة – جروح وسحجات متفرقة، شهرزاد شحات سيد – 35 سنة – جروح وسحجات متفرقة، فاطمة علي سالم – 40 سنة – جروح وسحجات متفرقة، مروة أحمد مختار – 4 سنوات – جروح وسحجات متفرقة،

محمد أحمد ذكي – 23 سنة – جروح وسحجات متفرقة.

وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة من النيابة العامة ومتابعة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

وفي ذات السياق لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث تصادم موتوسيكل بأتوبيس خاص بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلي مستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل المتوفي لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ يفيد بوفاة شخص وإصابة أخر أثر حادث تصادم دراجة بخارية مع اتوبيس خاص بحي الزهور بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل المتوفي لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وفاة محمد ماهر أحمد إبراهيم 21 سنة، وإصابة محمد عبدالمنعم محمد سيد 23 سنة من مدينة موط، وتم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.