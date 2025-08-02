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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد ثروت: «روكي الغلابة» توليفة نجاح.. وسعيد بالتعاون مع دنيا سمير غانم

محمد ثروت
محمد ثروت
محمد البدوي

أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بمشاركته في بطولة فيلم "روكي الغلابة"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم أفلام صيف 2025، مؤكدًا أن التجربة بالنسبة له مميزة ومختلفة على كافة المستويات.

وأوضح محمد ثروت، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "سعيد جدًا بالتجربة ومبسوط بوجودي في فيلم (روكي الغلابة) مع مجموعة من الزملاء اللي بجد العمل معاهم متعة فنية، بداية من النجمة دنيا سمير غانم، والفنان محمد ممدوح، والمخرج المتميز أحمد الجندي، والمنتج محمد أحمد السبكي دي توليفة جميلة جدًا وتخلّي أي ممثل يحب يشتغل فيها فورًا".

وتابع محمد ثروتحديثه عن زميلته دنيا سمير غانم قائلًا: "دنيا أنا بحبها جدًا على المستوى الشخصي والفني، وده مش أول تعاون بينا، لكن بحب الكيميا اللي دايمًا بتطلع بيني وبينها على الشاشة، وبتكون طبيعية ومحببة للجمهور".

التعاون مع محمد ممدوح 

وتحدث محمد ثروت عن تعاونه مع الفنان محمد ممدوح، قائلاً: "محمد زميل دفعة، وتعاونّا قبل كده في فيلم (بنك الحظ)، و(روكي الغلابة) يعتبر تاني شغل بينا، وده كان عنصر مشجع جدًا بالنسبة لي".

وأضاف محمد ثروت عن تعاونه مع المخرج أحمد الجندي، قائلاً: "أستاذ أحمد الجندي من المخرجين اللي بحب أشتغل معاهم، لأنه متميز جدًا، وثلاث أرباع نجاحاتي تقريبًا كانت معاه، فاشتغلت معاه قبل كده أكتر من مرة ودايمًا بيطلعني بشكل مختلف".

وعن الإنتاج، نوّه محمد ثروت إلى أن المنتج محمد أحمد السبكي ساهم في تقديم توليفة ناجحة على المستويين الفني والتجاري، موضحًا، قائلاً: "محمد أحمد السبكي منتج فنان وبيعرف يختار ويجمع العناصر الناجحة سواء فنيًا أو جماهيريًا، وده بان في اختياراته لأبطال الفيلم وصناعه".

https://www.youtube.com/watch?v=BWDr26FldBQ

محمد ثروت الفنان محمد ثروت روكي الغلابة دنيا سمير غانم محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح السبكي

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