مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب شقيقه الراحل.. فيديو

دخل الإعلامى مصطفى بكرى فى حالة بكاء على الهواء، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد"، بسبب شقيقة الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى.
أخى محمود
وقال مصطفى بكرى وهو يبكى: رحم الله أخى محمود كان دائما مع الناس.
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دخل الإعلامى مصطفى بكرى فى حالة بكاء على الهواء، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد"، بسبب شقيقة الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى.
وقال مصطفى بكرى وهو يبكى: رحم الله أخى محمود كان دائما مع الناس.
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