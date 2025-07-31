حبس المتهمين بسرقة تروسيكل بمدينة بدر

قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين لاتهامهم بسرقة تروسيكل في بدر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن سرقة مركبة "تروسيكل" خاصة بأحد المواطنين من منطقة بدر بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ/ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة بدر من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط ) بإكتشافه سرقة " مركبة التروسيكل المملوكة له" حال توقفها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط المتهمين (3 أشخاص " لهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط التروسيكل المبلغ بسرقته لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).. أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .