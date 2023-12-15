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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية الحضرية يطرح وحدات سكنية كاملة المرافق مع تسهيلات في أنظمة السداد

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه تم تجهيز وحدات سكنية كاملة المرافق خلال عام تشطيب "سوبر لوكس" مع تسهيلات في أنظمة الدفع، والتي تشمل 13 محافظة، ومنها: القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج والفيوم والدقهلية وغيرها.

وأضاف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن جميع تلك المشروعات تقع فى قلب المدن.

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار تلك الوحدات تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، لافتا إلى أنه مسموح تمويل عقاري لتلك الوحدات.

المهندس خالد صديق التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية وحدات سكنية كاملة

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