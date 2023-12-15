جهاد الحرازين: نتنياهو يضلل العالم بشأن استهداف حركة حماس

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين قسرا.

وأضاف جهاد الحرازين خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى أن إسرائيل عملية 7 أكتوبر الماضي لتنفيذ مخطط التهجير.

نتنياهو يضلل العالم

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن نتنياهو يضلل العالم أجمع باستهداف حركة حماس، عكس ما يحدث على أرض الواقع وهو استهداف كامل المدنيين في قطاع غزة بعمليات الهدم والاستيطان والقتل والتدمير.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن موقف العالم العربي وفى مقدمته مصر واضح أمام خطة التهجير.