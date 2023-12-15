البيت الأبيض: عبور السفن في البحر الأحمر أصبح أكثر خطورة

قال البيت الأبيض إن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح الآن أكثر خطورة، بسبب هجمات الحوثيين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وتابع: «سنعلن عن المزيد من التفاصيل بشأن فرقة العمل البحرية في الأيام المقبلة».
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قال البيت الأبيض إن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح الآن أكثر خطورة، بسبب هجمات الحوثيين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وتابع: «سنعلن عن المزيد من التفاصيل بشأن فرقة العمل البحرية في الأيام المقبلة».
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