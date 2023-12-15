بكرى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 18 ديسمبر.. والقسم الدستوري 3 أبريل 2024

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر 2023.

وأوضح بكرى خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر قناة “صدى البلد”، من المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد؛ القسم الدستوري في 3 أبريل 2024، وفقا لـ اللوائح الدستورية القانونية، مع أحقيته الكاملة في تغيير الوزارة والحكومة.

مدة رئيس الجمهورية

وتابع بكرى: المادة 241 تنص على أن مدة الرئيس الحالي تنتهي بعد 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2 أبريل 2018.

وأضاف مصطفى بكري أنه قد يتم إحداث تغيير حكومي قبل أو بعد تنصيب الرئيس الجديد لفترة رئاسية جديدة.