اخبار مصر|موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.. 3 ملايين فرصة عمل

اخبار مصر ... قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لـ الانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 2 من ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 2 من ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس ، 14 ديسمبر 2023 ، قرار وزير التجارة والصناعة الذي حمل رقم 500 لعام 2023 بشان حظر تصدير السكر بكافة أنواعه وأصنافه لمدة 3شهور

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

توقع الإعلامي مصطفى بكري، إجراء تغيير وزاري، عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الشخصية المرتقب اختيارها لقيادة الحكومة الجديدة، ستكون “ذات ثقل وقدر كبير من الكفاءة، وتحظى بثقة القيادة السياسية”، على حد وصف بكري.

كارثة في الأسواق..الصحة: منع تداول 75 طن أغذية و2 مليون لتر مشروبات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منع تداول 75 طن و666 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و2 مليون و560 ألفا و93 لتر عصائر ومشروبات تغيرت خواصها الطبيعية، وتم إرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء.

التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه

تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شروط صرف منحة الوفاة من التأمينات والمعاشات.. اعرف الخطوات المطلوبة

تعد منحة الوفاة، من بين المستحقات التي يتم صرفها بعد وفاة المؤمن عليه، والتي تؤول إلى الأبناء، لذا هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات اللازمة لصرف منحة الوفاة بعد وفاة المؤمن عليه، حيث يتم صرفها عن شهر وفاة المؤمن عليه، والشهريين التاليين.

الحصاد الأسبوعي لأنشطة التضامن.. تدريبات للرائدات الاجتماعيات.. وتنفيذ برنامج التربية الأسرية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

نقابة المحامين تخسر 3 مليارات جنيه لعدم استغلالها أراضي 8 مدن سكنية

كشف النقيب العام لـ المحامين عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليارات جنيه؛ بسبب عدم استغلال أراضي 8 مدن سكنية، سبق تخصيصها للنقابة، بسعر 30 جنيها للمتر؛ بسبب عجز النقابة عن سداد المستحقات لوزارة الإسكان، في وقت صُرف فيه مبلغ 16 مليون جنيه على مؤتمر الغردقة.

مفاجأة في طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد توضح أبرز الظواهر المتوقعة ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الستة أيام المقبلة، من اليوم الجمعة 15 ديسمبر وحتى يوم الخميس 21 من نفس الشهر.

حماية المستهلك: تحرير 1500 محضر في أسبوعين بسبب التلاعب بالأسعار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الحملات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر 3 ملايين فرص عمل.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تذكرة لـ كل المواصلات .. النقل تكشف موعد تشغيل الكارت الموحد

تعمل وزارة النقل، على تشغيل "التذكرة الموحدة" التي تمكن المواطن من استخدام وسائل النقل بتذكرة واحدة.

الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة لخدمة أقارب الصحفيين بمشروع العلاج

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على كارنيه الخدمة الجديدة لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج.

نقيب الصحفيين: واقعة استشهاد مصور الجزيرة جريمة حرب متكاملة الأركان

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، استشهد سامر أبو دقة مصور الجزيرة بعد تركه ينزف أكثر من 5 ساعات، حيث تم استهداف الصحفي وائل الدحدوح ومصور الجزيرة سامر أبو دقة أثناء عملهم في تغطية العدوان الصهيوني بخان يونس.

ننشر النص الكامل لمشروع مدونة السلوك المهني للمحامين

ينشر صدى البلد مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، وذلك بعد الاطلاع على أحكام الدستور بالمواد 77 و98 و198، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة بالمواد 62 وما بعدها، وبعد موافقة مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/ 2023 على إصدار مدونة السلوك المهنى للمحامين، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المحدد لها يوم 20 / 12/ 2023.