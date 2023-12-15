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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط صرف منحة الوفاة والخطوات المطلوبة

منحة الوفاة
منحة الوفاة

تعد منحة الوفاة، من بين المستحقات التي يتم صرفها بعد وفاة المؤمن عليه، والتي تؤول إلى الأبناء، لذا هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات اللازمة لصرف منحة الوفاة بعد وفاة المؤمن عليه، حيث يتم صرفها عن شهر وفاة المؤمن عليه، والشهريين التاليين.

ضوابط صرف منحة الوفاة 

تتضمن منحة الوفاة الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

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شروط استحقاق منحة الوفاة

ويلزم من أجل استحقاق منحة الوفاة هى وفاة صاحب المعاش وعليه تؤول المنحة إلي الأبناء.

خطوات صرف منحة الوفاة 


وهناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يلزم علي الراغبين فى الحصول علي منحة الوفاة بالقيام بها وتشمل ما يلي:

- يجب على المستحقين تقديم طلب صرف المنحة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

- إحضار شهادة وفاة صاحب المعاش.

- تقديم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- تقديم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

خدمات تتيحها التأمينات الاجتماعية

ومن خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية يمكن للمواطنين الحصول على الكثير من الخدمات والتي تشمل ما يلي:

- يمكن من خلال موقع الهيئة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- كما تقدم الهيئة عبر موقعها إمكانية القيام بتسجيل رقم تأميني.

- فضلا عن التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- كما يمكن من خلال موقع الهيئة القيام بإخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- كما تتضمن الخدمات انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

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- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

منحة الوفاة صرف منحة الوفاة شروط منحة الوفاة شروط استحقاق منحة الوفاة صرف منحة الوفاة للمستحقين

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