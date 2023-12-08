لو عمرك أقل من 18 سنة.. شروط الحصول على معاش الطفل

تقدم الدولة كل سبل الدعم لمواطنيها من أجل إعانتهم علي الظروف المعيشية، عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تقدم للفئات المستحقة والتي من بينها الأطفال الأولي بالرعاية.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي للاطفال التي تقل أعمارهم عن 18 عاما معاش حيث إن هناك ثلاث حالات مستحقة لمعاش الطفل طبقا للقانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته في المادة ٤٩ منه، وهم الايتام سواء الأبوين أو يتيم الأم التي تزوجت، والفئة الثانية أبناء المسجون، والفئة الثالثة هم أبناء المطلقة التي تزوجت أو سجنت .

شروط للحصول علي معاش الطفل



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على معاش الطفل وتتضمن ما يلي :-

- أن يكون سن الطفل من يوم إلى ١٨ سنة

- ألا يكون له دخل أو ميراث يفوق المعاش

- يشترط من أجل الحصول على معاش الطفل أن يكون الأبوين مطلقين.

- كما تشمل الشروط استحقاق معاش الطفل يجب أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.

- كما يلزم للحصول على معاش الطفل يجب أن لا يقل عمر الطفل عن 18 عاما.

- كما يجب أن يكون الطفل أو الطفلة مصري الجنسية.

- ومن الشروط أيضا تقديم ما يثبت عدم وجود دخل ثابت لأسرة الطفل.

- للحصول على معاش الطفل يجب أن تكون الأم متزوجة من غير الأب أو الأب متزوج من غير الأم.

- معاش الطفل يكون للطفل الذي سُجن والده، ووالدته متزوجة من غير الأب المسجون.

قيمة معاش الطفل

ووفق قرار وزارة التضامن الاجتماعي تحديد قيمة معاش الطفل، وفقا لعدد الأطفال حيث يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة ، معاش بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي .

وتتضمن الفئة المستحقة لمعاش الطفل ليس له مصدر دخل ثابت.

اجراءات الحصول على معاش الطفل



ويتم الحصول علي معاش الطفل من خلال تقديم طلب الحصول علي المعاش على طلب الحصول علي خدمة بعد إستيفاء بياناتها بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة.

الفئات المستحقة لمعاش الطفل

- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين .

- اطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت .

- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات .



امتيازات الحصول على معاش الطفل

يحصل الطفل المستحق للمعاش على منحة دراسية شهرية لكل طفل ويشترط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط، وتكون هذه المنحة بحد أقصى 200 جنيه شهريا لمدة 8 شهور بدءا من اكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل

يجب إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على معاش الطفل والتى من بينها:-

- يلزم إحضار صورة وثيقة طلاق الوالدين وصورة وثيقة زواج الأم.

- كما يلزم إحضار صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم.

- وأيضا مستند السجن فى حالة سجن الأب أو الأم.

- تقديم صورة شهادة ميلاد الطفل.

- وأيضا تقديم خطاب تأمينات.