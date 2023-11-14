3 فئات فقط.. شروط الحصول على معاش الطفل

تسعى الحكومة إلى تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وإعانتهم على الظروف المعيشية الصعبة من خلال المبادرات والدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والذي كان آخرها صرف معاش الطفل لبعض الفئات المستحقة من الأطفال الأولى بالرعاية، التي تقل أعمارهم عن 18 عاما.

قيمة معاش الطفل

ووفق قرار وزارة التضامن الاجتماعي تحديد قيمة معاش الطفل، وفقا لعدد الأطفال حيث يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة ، معاشا بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط إنتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراســي .

وتتضمن الفئة المستحقة لمعاش الطفل ليس له مصدر دخل ثابت.

اجراءات الحصول على معاش الطفل



ويتم الحصول علي معاش الطفل من خلال تقديم طلب الحصول علي المعاش على طلب الحصول علي خدمة بعد إستيفاء بياناتها بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامـــة.

الفئات المستحقة لمعاش الطفل

- الأطفـال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين .

- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيــت .

- أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنـــــــــــــوات .



امتيازات الحصول على معاش الطفل

يحصل الطفل المستحق للمعاش على منحة دراسية شهرية لكل طفل ويشترط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط، وتكون هذه المنحة بحد أقصى 200 جنيه شهريا لمدة 8 شهور بدءا من اكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي.

شروط الحصول على معاش الطفل

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق معاش الطفل والتي تشمل مايلي :-

- يشترط من أجل الحصول على معاش الطفل أن يكون الأبوين مطلقين.

- كما تشمل الشروط استحقاق معاش الطفل يجب أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.

- كما يلزم للحصول على معاش الطفل يجب أن لا يقل عمر الطفل عن 18 عام.

- كما يجب أن يكون الطفل أو الطفلة مصري الجنسية.

- ومن الشروط أيضا تقديم ما يثبت عدم وجود دخل ثابت لأسرة الطفل.

- للحصول على معاش الطفل يجب أن تكون الأم متزوجة من غير الأب أو الأب متزوج من غير الأم.

- معاش الطفل يكون للطفل الذي سُجن والده، ووالدته متزوجة من غير الأب المسجون.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل

يجب إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على معاش الطفل والتى من بينها:-

- يلزم إحضار صورة وثيقة طلاق الوالدين وصورة وثيقة زواج الأم.

- كما يلزم إحضار صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم.

- وأيضا مستند السجن فى حالة سجن الأب أو الأم.

- تقديم صورة شهادة ميلاد الطفل.

- وأيضا تقديم خطاب تأمينات.