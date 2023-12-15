نقيب الصحفيين: واقعة استشهاد مصور الجزيرة جريمة حرب متكاملة الأركان

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، استشهد سامر أبو دقة مصور الجزيرة بعد تركه ينزف أكثر من 5 ساعات، حيث تم استهداف الصحفي وائل الدحدوح ومصور الجزيرة سامر أبو دقة أثناء عملهم في تغطية العدوان الصهيوني بخان يونس .

وأضاف نقيب الصحفيين فى متشور له: تم منع سيارات الإسعاف من الوصول إليه بمكان إصابته وترك لينزف بمحيط مدرسة فرحانة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، في جريمة حرب متكاملة الأركان.

وطالب نقيب الصحقيين بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وناقلي الحقيقة في غزة وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة الجنائية الدولية بعد ارتقاء ما يقرب من 90 صحفيا فلسطينيا في أكبر جريمة حرب بحق الصحفيين في التاريخ الحديث.

وتابع: لازال الصحفيون الفلسطينيون يضربون المثل في البطولة ويعيدون الاعتبار لمهنة الصحافة، ويقدمون للعالم نموذجا كيف تكون صحفيا مهنيا وناقلا للحقيقة وكيف ترسي بمهنيتك قواعد راسخة للدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية.