إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مستوطنتي المنارة والمطلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع تجاه محيط مستوطنتي "المنارة" و"المطلة" قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين.

وأكدت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، أن مشهد الرعب نفسه يتكرر في مستشفيي كمال عدوان والعودة ، حيث يستهدف الاحتلال كل من يتحرك فيهما.

وذكرت الوزارة بحسب - وسائل إعلام فلسطين - أن جيش الاحتلال دمر بالكامل الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان.

وأشارت الوزارة ، إلى أن جيش الاحتلال ما زال يستهدف كل من يتحرك في مستشفى كمال عدوان.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقمع الطواقم الطبية ويذلهم في مستشفى كمال عدوان.

وأوضحت الوزارة، أن 12 طفلا ما زالوا محجوزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.