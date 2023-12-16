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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوع ورغبة واحترافية .. فان دايك يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعد وصوله إلى 200 هدف في البريميرليج.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، والتي فاز بها الريدز بهدفين لهدف.

وقال فان دايك، في تصريحات لموقع ليفربول: "الشيء الجيد هو أنه يمكننا دائمًا البحث عن الإلهام بداخلنا، وفي الوقت الحالي لا يوجد الكثير من الأمثلة الأفضل على ذلك مما يفعله محمد صلاح هذا الموسم، وبغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها أو يصنعها، فهو يريد دائمًا المزيد".

وتابع: "الجوع والرغبة والاحترافية التي يظهرها تضع معاييرا لا تصدق، وليس لدي شك في أنه الآن بعد أن سجل هدفه رقم 200 مع ليفربول، فإنه يضع لنفسه بالفعل أهدافًا جديدة لأن هذه هي الطريقة التي يتصرف بها، وإننا نرى ذلك كل يوم في التدريب وفي كل مباراة نلعبها.. إنه لا يشبع، ويبذل قصارى جهده لمنح نفسه الأفضل".

وأكمل فان دايك: "الفرصة المحتملة لتحقيق ذلك هي فرصة أخرى، وقد فعل مو ذلك منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى هنا، وكقائد، أود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئته على إنجازه المذهل الأخير، وآمل أن يكون هناك المزيد من الأهداف في المستقبل".

واستكمل: "اللاعب الآخر الذي أود أن أذكره هو جويل ماتيب، من الواضح أنه تعرض لإصابة سيئة أمام فولهام، ونحن جميعًا نشعر بخيبة أمل كبيرة من أجله، لكننا سنكون جميعًا هناك من أجله بينما يواصل تعافيه، وكما أعلم من خلال خبرتي، سيكون لديه بعض الأشخاص الرائعين من حوله في النادي، حيث يضع قلبه وروحه في العودة إلى اللعب مرة أخرى، لذلك آمل أن يعود أقوى من أي وقت مضى".

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