وائل كان هيتجوزني| كشف لغز الكوافيرة المتهمة بمحاولة اقتحام منزل الإبراشي وتهديد زوجته.. القصة الكاملة

محاولة قت.ل أرملة وائل الإبراشي.. في حادثة غريبة من أمرها، تهجمت سيدة علي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، داخل مسكنها في السادس من أكتوبر، وحاولت قتلها بسلاح أبيض.

وتصدر اسم الراحل وائل الإبراشي حديث منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساءل الجميع عن تفاصيل واقعة تهجم السيدة علي أرملة وائل الإبراشي، ومحاولة قتلها هي وابنتها داخل منزلها.

تفاصيل التهجم علي أرملة وائل الإبراشي

وفوجئت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بشخص يطرق الباب بقوة شديدة علي منزلها، داخل أحد المجمعات السكنية في 6 أكتوبر، وتوجهت والدة أرملة وائل الإبراشي إلي الباب حتي تسأل من الطارق، لتطالب سيدة برؤية سحر الإبراشي.

وعند قدوم سحر الإبراشي أمام السيدة لتستعلم عن وجودها، تحدثت السيدة بأسلوب منفعل، وقالت لأرملة وائل الإبراشي: "طبعا أنتي مش عارفاني بس أنا هسألك سؤال واحد إيه اللي يخليكي متأكدة أن جوزك مات".