إنبي يعمق جراح الإسماعيلي ويهزمه 1-0 في الدوري

تغلب نادي إنبي، على ضيفه، الإسماعيلي بنتيجة 1-0، اليوم السبت، على ملعب بترو سبورت، في ختام الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدف إنبي، المدافع محمد إسماعيل حامد في الدقيقة 14.

وشهد اللقاء، حالة طرد من نصيب إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 69 بعد عرقلة مروان داوود.

وخسر إنبي آخر جولتين بالدوري أمام المصري وسيراميكا كليوباترا، قبل استعادة الانتصارات أمام الإسماعيلي.



وتقدم إنبي بقيادة مديره الفني تامر مصطفى إلى 13 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال عند 7 نقاط في المركز 15 بعدما تلقى الهزيمة السادسة خلال 9 مباريات.

وأسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة، والتي شهدت هزيمة الزمالك أمام المصري بنتيجة 0-1، وفوز الجونة على البنك الأهلي بنتيجة 3-2، وفوز المقاولون على طلائع الجيش 2-1، وأيضا زد على فاركو بنفس النتيجة.

وشهدت الجولة 3 تعادلات بين بيراميدز وبلدية المحلة بنتيجة 2-2، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، والداخلية مع سموحة دون أهداف.