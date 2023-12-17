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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكلمات مؤثرة.. الاتحاد الأوروبي يعزي الكويت في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف

الشيخ نواف أمير الكويت
الشيخ نواف أمير الكويت الراحل

أعرب الاتحاد الأوروبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة الكويت في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية ،جوزيب بوريل، في بيان مشترك "تلقى الاتحاد الأوروبي بحزن نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه ومواساته للكويت حكومة وشعبا ولأسرة آل صباح".

واستذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه جهود الأمير الراحل في خدمة الكويت، مضيفاً "سيتذكره كل من يعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والتفاهم المتبادل بين الدول".

وتابع البيان "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع دولة الكويت وشعبها من أجل ترسيخ الشراكة القوية والدائمة بينهما".

وبدأت صباح اليوم الأحد، مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل أمس عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تقام اليوم بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، ومراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط.

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