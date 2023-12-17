أستاذ طب أورام: «التدخين» السبب الأكبر لجميع أنواع السرطانات |فيديو

كشف الدكتور حسين خالد، أستاذ طب الأورام، عن أسباب الإصابة بأورام الرحم، وأولها وأهمها هو قلة الرياضة البدنية.

وأوضح "خالد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن نظام الأكل له عامل كبير في احتمالية الإصابة، مشددا على توازنه و عدم احتوائه على دهون كثيرة و لا يؤدي إلى سمنة زائدة، بالإضافة إلى ضرورة احتوائه على عناصر غذائية مختلفة.

ولفت "خالد"، إلى أن العامل الوراثي له دور في بعض الأورام مثل سرطان الثدي و سرطان الرحم، موضحا أنه كلما كان التلوث واستخدام المواد الصناعية قليلا كلما قلت احتمالية الإصابة بأورام خبيثة.

وشدد، على أن التدخين هو االسبب الأكبر لجميع أنواع السرطانات بصفة عامة، لافتا إلى أن فيروس سي هو المسبب الأكبر لسرطان الكبد.