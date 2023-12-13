تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية .. فيديو

كشفت الدكتورة نيرفانا حسين، المسؤول التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقالت الدكتورة نيرفانا حسين، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: المرحلة الثانية للمبادرة بدأت أمس، وهدفها الكشف عن الأورام السرطانية في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة".

وأضافت: "مطلوب من كل المواطنين فوق الـ18 سنة، التوجه إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن".

واسترسلت: "بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة بالمجان".

وتابعت الدكتورة نيرفانا حسين، المسؤول التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية،: "نناشد المواطنين أنها تقوم بعمل الاستبيان والفحوصات لكي نطمئن على صحتهم".